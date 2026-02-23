В Саратове у роддома за 17 млн продают землю под коттеджи

В Саратове выставлен на продажу участок под индивидуальное жилищное строительство.

Надел площадью 70 соток расположен неподалеку от перинатального центра.

Как сообщает портал «Регион 64» со ссылкой на риелтора, земля находится в частной собственности и полностью готова к освоению — к участку можно подвести все необходимые коммуникации. Территория подходит как для возведения небольшого коттеджного поселка, так и для реализации коммерческих проектов.

Владелец оценил лот в 17,5 миллиона рублей. В пересчете на сотку стоимость составляет 250 тысяч рублей.

Ольга Сергеева