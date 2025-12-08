Саратовский боец геройски погиб на СВО при спасении раненого сослуживца

При выполнении задач в зоне СВО погибли еще семеро уроженцев Саратовской области.

Списки опубликовали администрации районов.

Погибшими значатся:

Денис Шацкий, Николай Клебан, Александр Анисин, Сергей Ложешников и Алексей Вербицкий из Энгельсского района.

Руслан Умбеткалиев из Краснопартизанского района.

Алексей Соцков из Марксовского района.

Известно, что Александр Анисин отправился на фронт добровольцем. Алексей Соцков, работавший ранее на заводе и в доме-интернате, погиб, спасая раненого сослужиживца. Его похороны состоятся 9 декабря в Марксе. В этот же день Руслана Умбеткалиева похоронят в селе Беленка.

Ранее в регионах сообщали о гибели ещё трёх военнослужащих: Рената Бахтеева, Андрея Грачева и Алексея Ростовского.

Ольга Сергеева