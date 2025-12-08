Саратовский боец геройски погиб на СВО при спасении раненого сослуживца

При выполнении задач в зоне СВО погибли еще семеро уроженцев Саратовской области.
Списки опубликовали администрации районов.
Погибшими значатся:
Денис Шацкий, Николай Клебан, Александр Анисин, Сергей Ложешников и Алексей Вербицкий из Энгельсского района.
Руслан Умбеткалиев из Краснопартизанского района.
Алексей Соцков из Марксовского района.
Известно, что Александр Анисин отправился на фронт добровольцем. Алексей Соцков, работавший ранее на заводе и в доме-интернате, погиб, спасая раненого сослужиживца. Его похороны состоятся 9 декабря в Марксе. В этот же день Руслана Умбеткалиева похоронят в селе Беленка.
Ранее в регионах сообщали о гибели ещё трёх военнослужащих: Рената Бахтеева, Андрея Грачева и Алексея Ростовского.
Ольга Сергеева