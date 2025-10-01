Жительница Саратова учила москвичку «гадать на картах Таро» за 700 тысяч рублей

В Саратове задержали местную жительницу по подозрению в мошенничестве.

По данным ГУ МВД, её 25-летняя знакомая из Московской области, ранее учившаяся в саратовском вузе, заявила, что подозреваемая предложила ей пройти платное обучение гаданию на картах Таро.

В ходе «обучения», которое оплачивалось поэтапно, потерпевшая перевела мошеннице около 700 000 рублей, после чего осознала обман и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Подозреваемая признала вину и пообещала вернуть деньги. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

Ольга Сергеева