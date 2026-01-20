В школе Саратова частично обрушился навесной потолок

Прокуратура Кировского района Саратова начала служебное расследование в связи с частичным обрушением потолка в учебном заведении.

Инцидент произошел сегодня, 20 января, около 12:40 в школе № 71. Здесь частично обрушился навесной потолок (судя по фото в соцсетях — Ред.).

К счастью, в результате происшествия никто из учеников или сотрудников учреждения не пострадал.

Как сообщает надзорное ведомство, совместно с другими уполномоченными службами уже приняты меры для обеспечения безопасности учащихся и педагогов. Решение о дальнейших действиях будет принято по итогам проверки.

Ольга Сергеева