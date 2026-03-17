В Саратове изменились правила приёма в колледжи и техникумы: целевики будут в приоритете

Целевиков в колледжи начнут зачислять вне зависимости от баллов аттестата.

С 2026 года абитуриенты с договором о целевом обучении получат право первоочередного зачисления в колледжи и техникумы. Поправки уже приняты и вступят в силу в ближайшую приемную кампанию, сообщили в Минобразования.

Новый порядок отменяет конкурс по среднему баллу аттестата для тех, кто заключил договор с будущим работодателем. Чтобы воспользоваться преимуществом, выпускнику необходимо найти компанию через платформу «Работа России», где работодатели размещают предложения с указанием специальностей и гарантий трудоустройства. После зачисления абитуриент подписывает договор.

В ведомстве подчеркивают, что нововведение укрепит связь образования с реальным сектором экономики: компании получат возможность заранее отбирать мотивированных студентов, а школьники — гарантию трудоустройства после выпуска.

Ольга Сергеева