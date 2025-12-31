В Саратове место строительства новой психбольницы перенесли в поселок Тепличный

Новую психиатрическую клинику в Саратове построят в Тепличном.

Администрация Саратова изменила первоначальные планы по строительству новой психиатрической больницы. Вместо площадки рядом с инфекционным стационаром в Елшанке, медицинский центр решено возвести в поселке Тепличный. Об этом сообщил глава комитета по инвестиционным проектам Валерий Пруцков.

Проект уже находится в разработке, на его реализацию отведено три года. Окончательная стоимость строительства пока не определена. Вместо запланированных ранее 1100 коек, новое учреждение рассчитано на 820 пациентов. По словам властей, акцент будет сделан на амбулаторном лечении и реабилитации, а не на длительной госпитализации.

В настоящее время психиатрическая помощь в регионе оказывается в больнице Святой Софии, которая размещается в старом здании на Алтынной горе на окраине Саратова. Причины изменения локации под новый медицинский центр администрация не пояснила.

Ольга Сергеева