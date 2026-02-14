Саратовцам назвали суточную норму блинов на Масленицу без вреда для здоровья

Диетолог назвала безопасную норму блинов на Масленицу.

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала NEWS.ru, что здоровому человеку без проблем с ЖКТ и инсулинорезистентности можно съедать не больше двух-трех блинов в день. Главное — не делать их основным блюдом.

Специалист рекомендует сначала съесть салат с клетчаткой, а затем пару блинов, например, с запеченной курицей. Так угощение останется приятным дополнением, а не ударом по организму.

Кстати: первый блин, вопреки поговорке, вовсе не комом — на Руси его отдавали нищим, чтобы помянуть усопших.

Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля.

Ольга Сергеева