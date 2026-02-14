Улицы Саратова продолжают зачищать от брошенных на улицах машин

В Саратове продолжается рейд по брошенным автомобилям: список адресов пополнился.

Городские власти ищут владельцев машин, которые годами стоят на муниципальной земле и уродуют облик улиц. Об этом сообщили в комитете муниципального контроля.

Брошенным считается авто без колес, стекол, кузовных деталей или двигателя, а также сгоревшие и разбитые машины. Они создают помехи движению, мешают благоустройству и портят архитектурный вид. В 2025 году таких насчитали 234.

С начала 2026 года разукомплектованные автомобили обнаружили на Мельничной, Соколовой, Барнаульской, Ново-Астраханском шоссе и Бабушкином взвозе. Информацию передали в районные администрации — теперь предстоит найти собственников или эвакуировать транспорт.

Алиса Эай