Саратовцам обещают плотный туман и до 5 градусов мороза в пятницу

В Саратовской области 17 октября ожидаются сложные погодные условия.

Согласно данным Саратовского гидрометцентра, в ночные и утренние часы прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

В течение дня сохранится переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Преобладающим будет западный и юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с, днем с отдельными порывами до 13 м/с.

Температурный режим будет колебаться от -5° при ночных прояснениях до +12° в дневное время. В тёмное время суток ожидается 0…+5°, днем воздух прогреется до +7…+12°.

Ольга Сергеева