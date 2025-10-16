В Саратовской области в октябре взлетели цены на автомобильный бензин

В Саратовской области зафиксирован наибольший среди регионов ПФО рост цен на автомобильное топливо.

Согласно последним данным Росстата, за неделю с 7 по 13 октября средняя стоимость литра бензина в регионе поднялась на 62 копейки, достигнув 66,99 рубля.

Наиболее значительно подорожал бензин АИ-92 — его цена увеличилась на 86 копеек, составив 65,17 рубля за литр. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе, где средняя цена не превышает 64 рублей. Стоимость АИ-95 выросла на 22 копейки до 68,92 рубля, а АИ-98 прибавил 10 копеек, достигнув 86,88 рубля за литр.

В отличие от бензина, дизельное топливо в регионе показало снижение цены на 10 копеек, до 71,78 рубля за литр.

На этом фоне правительство РФ продолжает мониторинг ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов. В настоящий момент сохраняется пороговая цена на бензин, при превышении которой может быть введен временный запрет на экспорт топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Ольга Сергеева