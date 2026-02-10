В Саратовской области за год снизилось число киберпреступлений

В Саратовской области по итогам 2025 года зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами.

Согласно данным прокуратуры региона, общее число таких преступлений составило 1 056, что на 25,7% меньше, чем годом ранее. В частности, преступлений, совершенных в составе организованной группы (ОПГ), зарегистрировано 497 (снижение на 11%), а в составе преступного сообщества (ОПС) — 559 (снижение на 35,2%).

Большинство групповых преступлений — 388 случаев — были направлены против собственности, и 387 из них составили факты мошенничества. Ещё 230 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков.

По тяжести среди преступлений ОПГ было 238 особо тяжких и 256 тяжких, а среди преступлений ОПС — 3 особо тяжких и 556 тяжких. Участниками этих преступлений стали 167 мужчин и 55 женщин.

Параллельно в регионе снизилось и число киберпреступлений — с 709 до 613 случаев.

Алиса Эай