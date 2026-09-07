Саратовцам объяснили, как помочь ребенку влиться в новый коллектив

Смена школы или класса может стать для ребёнка серьёзным стрессом из-за новых людей, непривычной обстановки и страха быть отвергнутым, что нередко мешает сосредоточиться на учёбе.

Как помочь школьнику пережить адаптацию, в беседе с VSE42.RU рассказал эксперт Алий Шокаров.

По словам специалиста, родителям в первую очередь необходимо снизить тревожность ребёнка, создав дома атмосферу безусловного принятия. Не стоит обесценивать его переживания фразами вроде «ничего страшного» или принуждать к знакомству. Инициативу следует поощрять, но без давления, а упростить первые контакты помогут общие интересы. Родители могут подсказать ребёнку темы для разговора, объединяющие его с одноклассниками, — любимую книгу, игру, мультфильм или героя.

Кроме того, союзником в период адаптации может стать учитель. Эксперт рекомендует родителям заблаговременно сообщить педагогу об особенностях характера ребёнка и возможных трудностях в общении, чтобы тот мог поддержать школьника в новой среде.

Ольга Сергеева