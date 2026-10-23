Власти Саратовской области заморозили расходы на льготные лекарства

На льготные лекарства в Саратовской области в 2027 году направят более 5 млрд рублей

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин на совещании в правительстве 22 октября.

По словам главы региона, формирование главного финансового документа «проходит в жёстких условиях», однако власти намерены сохранить социальные обязательства в полном объёме. «В первую очередь в проекте на следующий год предусмотрено полное финансирование обеспечения граждан льготными лекарствами. Как и в прошлом году, по областной части это составляет более 5 млрд руб.», — приводятся слова губернатора в его Telegram-канале.

Речь идёт о проекте бюджета на 2027–2029 годы, который правительство области одобрило накануне: доходы казны в 2027 году запланированы в объёме 158,5 млрд рублей, расходы — 168 млрд рублей, дефицит составит около 9,5 млрд рублей. На социальную сферу в целом предполагается направить 108,4 млрд рублей. Публичные слушания по проекту прошли 20 октября.

Для сравнения: в 2025 году на эти цели было направлено 5,3 млрд рублей, в 2026-м финансирование льготного лекарственного обеспечения выросло до 6,2 млрд рублей, а в 2024 году по областной программе выделялось более 3 млрд рублей. Рост расходов стал ответом на острый дефицит препаратов: в феврале 2025 года минздрав региона публично заявлял о нехватке порядка 3 млрд рублей, предупреждая о рисках для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.