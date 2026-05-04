В Саратове обсуждают обнаруженное в заброшке загадочное советское послание

В Саратове на месте пустыря обнаружили остатки старинного элеватора.

В Заводском районе Саратова местные жители наткнулись на заброшенное сооружение, скрытое среди пустыря. Речь идёт о шести огромных башнях, которые когда-то были частью зернового хранилища.

Как выяснилось, до наших дней также дошли фрагменты производственных цехов и складских помещений. Кое-где из-под земли проглядывают бетонные основания. На одном из разрушенных зданий горожане заметили загадочную красную надпись.

Она оказалась призывом революционного характера: «Ознаменуем… годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 100% выполнением взятых нами социалистических обязательств». Исследователи пытаются расшифровать точный смысл текста. Хотя это стандартный призыв в годы власти Советов, — комментируют послание старожилы. Ничего сакрального в нем нет. Он говорит лишь о готовности трудового населения выполнять план, спущенный сверху госстрктурами.

Год в надписи практически не читается — его смыли дожди и стёрли ветра. Однако на соседней стене, выложенной из кирпичей, сохранилась другая дата — «1936 год».

Ольга Сергеева