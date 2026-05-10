Саратовцам перечислили номера круглосуточных горячих линий региона по общественному транспорту

В Саратовской области начала работать круглосуточная горячая линия по вопросам транспорта.

Жители региона теперь могут круглосуточно сообщать о проблемах с автобусами, троллейбусами и маршрутными такси. Министерство транспорта Саратовской области запустило единую горячую линию, операторы которой принимают звонки без выходных.

Общий номер для всех жителей области: 8 (8452) 240-240.

Помимо областной линии, в крупных муниципалитетах продолжают действовать собственные номера для обращений:

— Саратов: 8 (8452) 28-69-48;

— Балашов: 8 (845-45) 4-65-02;

— Балаково: 8-927-128-81-13;

— Энгельс: 8 (8453) 56-81-81.

В ведомстве призвали пассажиров не молчать о нарушениях в работе общественного транспорта, а также о некорректном поведении водителей. Все звонки на указанные номера являются бесплатными.

Ольга Сергеева