Саратовские военные героями погибли на СВО

Саратовская область скорбит о трёх героях, не вернувшихся живыми с фронта.

В администрациях нескольких районов Саратовской области подтвердили информацию о гибели военнослужащих, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции.

За возвращения земляков домой молится Балашовский район: здесь навсегда прощаются с Никитой Черновым. Солдату было всего 19 лет. Никита родился в Мурманске 14 октября 2005 года, но впоследствии его семья связала свою жизнь с Саратовской областью, где молодой человек и получил путевку в жизнь.

Не вернулся домой и уроженец поселка Дергачи Асхат Аукешев. Ему было 25 лет. Асхат родился 17 июня 1999 года в Дергачевском районе, окончил школу в поселке Орошаемое, а затем получил специальность в Ершовском агропромышленном лицее. Его имя уже внесено в списки погибших.

Третьим погибшим назван Сергей Кучеряев из Аркадакского района. В отличие от предыдущих случаев, местные чиновники не стали публиковать биографические подробности бойца, лишь подтвердив сам факт невосполнимой утраты для муниципалитета.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.

Ольга Сергеева