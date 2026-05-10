В Энгельсе продолжаются работы на коллекторе по улице Менделеева

В настоящее время проводятся мероприятия по понижению уровня стоков в рабочем котловане.

Для этого временно отключены канализационные насосные станции, что позволяет снизить уровень воды и создать необходимые условия для дальнейших этапов. Об этом сообщает муниципалитет.

Также ведётся подготовка площадки к установке пневматического заглушающего устройства диаметром 800 мм, которое обеспечит безопасность последующих работ. После завершения установки ПЗУ специалисты приступят к прокладке нового трубопровода методом горизонтально-направленного бурения. В колодце, через который будет погружаться труба, на глубине 8 метров осуществляется подготовка технологического отверстия с помощью алмазного бурения.

Команда специалистов прилагает усилия для восстановления работоспособности системы водоотведения, — заверили власти района.

