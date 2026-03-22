Саратовцам посоветовали посещать стоматолога минимум дважды в год

Стоматолог назвала оптимальную частоту визитов к врачу и предостерегла от использования популярных зубных паст.

Жителям Саратовской области, у которых нет проблем с зубами, рекомендуется посещать стоматолога два раза в год. Если же проблемы уже имеются, визиты к врачу должны быть чаще — раз в квартал. Об этом на брифинге в региональном министерстве здравоохранения сообщила заведующая отделением Саратовской стоматологической поликлиники № 2 Ольга Кашкина.

Специалист подчеркнула важность употребления цельных овощей и фруктов. Они помогают укрепить десны и зубы, а также естественным образом удаляют налет.

«В нашем детстве мы больше употребляли овощей и фруктов, что давало нагрузку на челюсти. А сейчас дети больше едят мягкое», — отметила врач, добавив, что зубочелюстная система нуждается в достаточной нагрузке.

Отдельно Ольга Кашкина остановилась на популярных отбеливающих пастах. По ее словам, если использовать такие средства с неподходящими щетками, можно повредить эмаль и вызвать повышение чувствительности зубов. Любителей частого отбеливания на приеме врач заметит сразу.

