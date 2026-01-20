Саратовцам посоветовали следить за своим здоровьем во время магнитной бури

Мощнейший за 20 лет радиационный выброс произошел в околоземном пространстве.

В результате мощнейшей солнечной активности произошел исключительный радиационный выброс класса S4. Поток протонов превысил 10 000 частиц, что является максимумом за последние два десятилетия.

Это явление представляет серьёзную угрозу для спутников, навигации и систем связи. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации для минимизации ущерба.

Людям, чувствительным к геомагнитным изменениям, врачи рекомендуют быть особенно внимательными к здоровью: контролировать давление, пить больше воды, снизить потребление соли и кофеина, избегать стрессов и отдавать предпочтение спокойным прогулкам. Ожидается, что ситуация нормализуется в ближайшие дни.

Алиса Эай