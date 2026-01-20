За год в Саратовской области найдены живыми 364 пропавших человека

В 2025 году поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Саратове обработал 495 обращений о пропавших людях.

Как сообщили волонтеры, им удалось обнаружить живыми 364 человека.

К сожалению, 26 поисков завершились трагически — пропавшие были найдены погибшими. Судьба остальных до сих пор неизвестна, и добровольцы продолжают активную работу: распространяют ориентировки и проверяют все поступающие сведения.

В своем обращении активисты призвали жителей региона быть внимательнее друг к другу: «Берегите себя и своих близких». Этот призыв — не просто слова, а важное напоминание о ценности человеческой жизни.

Алиса Эай