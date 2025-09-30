В Балаковском районе разыскивают пропавшего 46-летнего мужчину

В Балаковском районе Саратовской области объявлен поиск 46-летнего Максима Мойсеенка, который пропал 14 сентября 2025 года.

Последний раз мужчину видели в селе Красный Яр, после чего его местонахождение остается неизвестным.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», приметы пропавшего: рост около 164 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Волонтеры и правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению местонахождения мужчины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или в ближайшее отделение полиции.