Саратовцев призывают не публиковать фото и видео с мест обнаружения украинских БПЛА

Жителей Саратовской области призвали воздержаться от публикации в интернете фото и видео с мест обнаружения беспилотников.

Предупреждение озвучил руководитель управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

За распространение таких материалов, включая данные о типах дронов, их расположении и последствиях работы ПВО, с 4 октября предусмотрены штрафы. Для граждан первое нарушение грозит штрафом в 3-4 тысячи рублей, повторное — до 5 тысяч. Для организаций штрафы могут достигать 100 и 300 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в регионе ночью и утром действовал режим угрозы атаки БПЛА, в связи с чем была приостановлена работа аэропорта «Гагарин» и ограничена работа мобильного интернета.

Ольга Сергеева