Студентка из Вольска признана «Студентом года»

В Конгресс-центре РЭУ им. Г.В. Плеханова прошла торжественная церемония закрытия Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2025» и церемония награждения Российской национальной премии «Студент года».

Лауреатами и победителями проекта Российского Союза Молодежи для талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни стали 90 студентов и студенческих объединений.

Лучших определяли в 18 индивидуальных и коллективных номинациях среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Форум реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В течение трёх дней участники проходили конкурсные этапы: рассказывали о себе и своих инициативах в рамках самопрезентации, пробовали силы в деловой игре, а также проходили тестирование и профильные испытания по номинациям. Всего в 2025 году студенты могли представить достижения в 18 номинациях, в том числе в нескольких новых: «Патриот года» и «Творческий клуб года» для вузов и «Медиа года» для колледжей.

По итогам Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2025» студентка Вольского педагогического колледжа Ф.И. Панфёрова Анастасия Фазлыева стала абсолютным победителем и обладателем Гран-при Российской национальной премии «Студент года» среди профессиональных образовательных организаций. Второй год подряд она принимала участие в номинации «Председатель совета обучающихся года». Вместе со званием лучшего студента Анастасия получит денежную премию в размере 200 000 рублей на развитие. Об этом информирует министерство образования региона.

