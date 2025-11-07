Туристская поездка на электропоезде из Саратова в Аткарск состоится 8 ноября

В предстоящую субботу, 8 ноября, состоится туристская поездка из Саратова в Аткарск на электропоезде.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6061 сообщением Саратов-1 – Ртищево-1 отправится в 8:43 и прибудет в Аткарск в 10:14. В обратный путь из Аткарска туристы отправятся на пригородном поезде №6434 сообщением Аткарск – Анисовка в 14:47 и вернутся на саратовский вокзал в 17:18.

В экскурсионную программу входит прогулка по городу, осмотр церквей Петра и Павла, Архангела Михаила, зданий старейшего кинотеатра, городской администрации и центральной библиотеки, а также посещение этнографического и краеведческого

музеев.

Все желающие также смогут побывать в городском парке-музее и зоопарке.

На прогулку по Аткарску и знакомство с местными достопримечательностями будет отведено около 5 часов.