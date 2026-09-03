В Саратове на обновлённом железнодорожном вокзале заработал конкорс

На железнодорожном вокзале Саратова открылся крытый пешеходный переход.

С 1 сентября здесь функционирует конкорс с выходами на платформы. Ранее из-за реконструкции платформы были перекрыты, что создавало неудобства для пассажиров.

Конкорс оборудован шестью эскалаторами и тремя лифтами, ведущими на вторую и третью платформы, а также в северный вестибюль вокзала. Со стороны основного здания предусмотрены два временных выхода на первую платформу по пешеходным лестницам. В переходе установлены электронные табло с расписанием.

Открыт также северный вход в вокзал со стороны автовокзала — в павильоне работают три терминала для покупки билетов на пригородные поезда.

Как сообщили в Приволжской железной дороге, после запуска конкорса изменилась навигация для пассажиров. Старый пешеходный мост теперь предназначен только для перехода горожан с Привокзальной площади в завокзальную часть города — выходы на платформы с него закрыты.

Ольга Сергеева