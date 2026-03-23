Саратовцам рассказали, как влияют алименты на назначение семейной налоговой выплаты

Жителям региона объяснили правила назначения новой выплаты.

Семейную налоговую выплату может получить каждый из родителей двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе и соблюдаются другие условия назначения.

Алименты влияют на назначение выплаты, — предупредили Госуслуги.

Если родитель должен платить алименты

Выплата назначается только при отсутствии задолженности по уплате алиментов. Минимальная сумма не установлена — любой долг является основанием для отказа.

Если родитель должен получать алименты

Они учитываются аналогично правилам для единого пособия. Для заявителей в разводе в доход семьи включается сумма полученных алиментов.

По решению суда — фактический размер по данным заявителя или приставов.

Без решения суда — по данным заявителя, но не менее доли от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе за предыдущий год:

️▪️ на одного ребенка — ¼

️▪️ на двоих детей — ⅓

️▪️ на троих и более детей — ½

Для родителей, которые в графе «Семейное положение» указывают статус, отличный от «разведен (разведена)», полученные алименты учитываются по данным из заявления.

Напомним, заявление на семейную выплату можно будет подать с 1 июня 2026 года через Госуслуги.

