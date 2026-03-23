В Саратове открылся фестиваль «Русский свет»

Мероприятие посвящено 150-летию изобретения Павла Яблочкова.

23 марта в Саратове, на родине выдающегося электротехника Павла Николаевича Яблочкова, стартовал фестиваль «Русский свет». Дата выбрана символично: ровно полтора века назад, 23 марта 1876 года, изобретатель получил во Франции патент на «электрическую свечу» — устройство, открывшее эру практического применения электричества в освещении.

Торжественную церемонию открытия принял Исторический парк «Россия — Моя история». Центральным событием стала премьера документального фильма «ИСКРА», созданного режиссером Евгением Карелиновым (Москва). Картина, приуроченная к юбилею изобретения, использует искусственный интеллект для реконструкции исторических событий, связанных с жизнью и работой ученого.

Гости фестиваля также познакомились с выставкой «Русский свет», произведениями саратовских художников и проектами студентов кафедры дизайна архитектурной среды УРБАС СГТУ имени Ю.А. Гагарина.

Проект реализуется Музеем «Огни Москвы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы подчеркивают, что «Русский свет» призван объединить историю и современность, вдохновляя молодежь на занятия наукой и изобретательством. Об этом сообщили в Саратовском ТИЦ.

Ольга Сергеева