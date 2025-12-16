Студенческий медиацентр СГЮА стал лауреатом Российской национальной премии

Команда студенческого медиацентра Саратовской государственной юридической академии SM Production стала лауреатом Российской национальной премии «Студент года» в номинации «Студенческое медиа года».

Ранее обучающиеся академии одержали победу на региональном этапе конкурса, получив право представлять Саратовскую область на всероссийском уровне.

Национальный финал премии прошел на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова. В состязании участвовали более 850 студентов из различных регионов России.

Конкурсанты демонстрировали профессиональные достижения и творческий потенциал в 18 номинациях.

Организаторами и учредителями форума являются Минобрнауки России, Росмолодежь, Движение Первых, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Российский Союз Молодежи и Президентская платформа «Россия – страна возможностей».