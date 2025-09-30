Саратовская областная дума в Луганске заключила соглашение с Народным Советом ЛНР

Делегация Саратовской областной думы во главе с Алексей Антоновым посетила Луганск, где 30 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве с Народным Советом ЛНР.
Это уже второе подобное соглашение с новыми регионами — ранее документ был заключен с Херсонской областью.
В рамках визита саратовская делегация передала гуманитарную помощь военнослужащим и приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Они отстояли Родину».
Антонов отметил, что парламентарии будут обмениваться законодательным опытом и укреплять партнерские отношения.
Наталья Мерайеф