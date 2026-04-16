Весной в Саратовской области высадили более 200 га нового леса

В Саратовской области набирает обороты весенняя кампания по лесовосстановлению.

На данный момент молодые деревья уже высажены на площади более 218 гектаров земель лесного фонда, и работы продолжаются сразу в 17 лесничествах региона.

Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин признался, что поначалу погода вносила коррективы в планы лесхозов. Низкие температуры и затяжные дожди заметно сдерживали темпы, но с приходом более благоприятных условий ситуация кардинально изменилась — специалисты вышли на полную мощность. Ход посадки министерство отслеживает ежедневно, и сейчас все мероприятия идут строго по графику.

Всего этой весной предстоит засадить лесом около двух тысяч гектаров. Основные объёмы работ запланированы в Красноармейском, Лысогорском, Вольском и Ширококарамышском лесничествах. Для посадки отобраны породы, которые лучше всего приживаются в местном климате: сосна обыкновенная, белая акация и дуб черешчатый. Стоит напомнить, что по поручению губернатора Романа Бусаргина в 2026 году в области намерены восстановить лес как минимум на четырёх тысячах гектаров.

В то же время жители Саратова жалуются на массовую вырубку здоровых деревьев в городе. Причем, как в парках, так и на улицах.

Ольга Сергеева