Саратовцам рассказали о том, как перенести отпуск на более удобное для отдыха время

На Госуслугах рассказали, как перенести отпуск на работе.

График отпусков обычно утверждается в декабре, но изменить его можно — с согласия руководителя. Обязательные случаи, когда работодатель обязан пойти навстречу, перечислены в статье 124 Трудового кодекса.

Некоторым категориям сотрудников отказать в переносе нельзя. Среди них, например, родители, воспитывающие ребенка до 14 лет. В случае неправомерного отказа можно обратиться в трудовую инспекцию через портал Госуслуг.

Перед подачей заявления эксперты советуют обсудить вопрос с начальником. Само заявление составляется в свободной форме: в нем указывают причину переноса, утвержденные ранее даты и предлагаемые новые.

Ольга Сергеева