Житель Энгельса Александр Алексеев попал в список террористов и экстремистов

Энгельсит попал в реестр террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг внес 35-летнего Александра Алексеева из города Энгельс в перечень террористов и экстремистов. Ведомство обновило список 26 марта.

В реестр включаются подозреваемые и осужденные за преступления террористической и экстремистской направленности. На данный момент в нем числится более 20,6 тысячи человек.

Ранее сегодня также стало известно о задержании в Саратовской области 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в подготовке атаки на военный аэродром по заданию украинских спецслужб.

