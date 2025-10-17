Саратовцам рассказали о выходных в ноябре

На последней неделе октября россиян ожидают 6 рабочих дней — с 27.10 по 01.11.

Как сообщили Госуслуги, потом 3 выходных — 2, 3 и 4 ноября, с воскресенья по вторник.

Затем — короткая рабочая неделя из 3 дней, с 05.11 по 07.11.

Почему суббота 1 ноября — рабочий день

Из-за переноса выходного с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, чтобы получилось 3 выходных подряд. Ведь вторник 4 ноября — День народного единства.

Следующие длинные выходные — в декабре и январе

Новогодние праздники продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

Подготовила Ольга Сергеева