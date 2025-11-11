Саратовцам рассказали, почему детей не отпустят одних с уроков при угрозе атаки БПЛА

Школы не должны отпускать детей домой при объявлении угрозы атаки дронов, поскольку в учебное время именно они отвечают за безопасность учеников.

Об этом сообщили в министерстве образования Саратовской области.

В ведомстве пояснили, что все образовательные учреждения имеют отработанные инструкции на случай чрезвычайных ситуаций. При этом окончательное решение — вести ребенка в школу или оставить дома — остается за родителями (с обязательным уведомлением администрации).

Если законный представитель ребенка лично забирает школьника с уроков, то отказать ему никто не вправе.

Памятка для граждан при угрозе БПЛА:

Немедленно звоните по номеру 112 или 659-659 при обнаружении дрона

На улице: отойдите от зданий на 50-100 метров

В помещении: отойдите от окон, встаньте в дверном проеме несущей стены

Используйте приложение «Радар.НФ» для сообщения о беспилотниках

Для оперативного реагирования в области работает служба мониторинга на базе учреждения «Безопасный регион».

Наталья Мерайеф