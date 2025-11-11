Саратовцы могут получить информацию о полагающихся выплатах СФР в 2025 году онлайн

Жителям Саратовской области напомнили, как можно онлайн получить справку о начислениях от Социального фонда России (СФР).
Для этого удобно использовать портал «Госуслуги».
При заполнении заявления важно внимательно проверить все персональные данные и точно указать период, за который требуется предоставить сведения.
Если нужен бумажный документ, следует выбрать подразделение фонда в своем регионе для его получения.
При возникновении трудностей можно обратиться в единый контакт-центр областного отделения СФР.
Ольга Сергеева