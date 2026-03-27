СФР опубликовал график выплаты пенсий и детских пособий в Саратовской области на апрель

Отделение Соцфонда назвало даты апрельских выплат.

В Саратовской области утвержден график перечисления пенсий и детских пособий на апрель. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда.

Детские пособия поступят:

— 3 апреля: выплата из материнского капитала на детей до 3 лет, единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также выплата на ребенка военнослужащего;

— 8 апреля: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Пенсии:

— 3 апреля — для тех, у кого дата доставки приходится на 4-е число;

— 16 и 21 апреля — по стандартному графику.

Получить разъяснения можно по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8-800-1-00000-1.

Ольга Сергеева