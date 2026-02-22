В праздничные выходные дни февраля саратовцев ждет похолодание до -21 градуса

Регион оказался во власти южного циклона «Валли», который до этого уже успел нарушить движение транспорта в Москве и Сочи.

В Саратовскую область он принес обильные снегопады. Как сообщили синоптики, больше всего осадков выпало в областном центре, Балашове, а также Александрово-Гайском, Новоузенском и Ершовском районах — от 5 до 8 миллиметров.

С воскресенья погода изменится. Регион попадет под влияние антициклона, который принесет сухую погоду. В отдельных районах прогнозируют туман, гололедицу и поземку.

Температурный фон ожидается ниже климатической нормы. В воскресенье и понедельник ночью похолодает до -12…-17, местами до -21. Дневные температуры останутся на уровне -5…-10 градусов. В Саратове в выходные ночью до -15, днем около -5.

Ветер западный и юго-западный. Синоптики обещают возвращение осадков не раньше вторника.

Ольга Сергеева