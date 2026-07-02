В Саратовской области продолжают упорно дорожать бензин и солярка

Топливный кризис в Саратове набирает обороты: бензин подорожал, лимиты продлили до 15 июля.

В это время в Саратовской области зафиксирован резкий скачок цен на автомобильное топливо. Согласно данным Росстата за последнюю неделю июня, стоимость бензина и дизеля значительно выросла.

Литр АИ-92 подорожал на 2,39 рубля — до 71,23 рубля. Цена АИ-95 увеличилась на 1,66 рубля (до 74,99 рубля), а литр высокооктанового АИ-98 вырос сразу на 7,55 рубля, достигнув отметки 107,74 рубля. Дизельное топливо теперь стоит 82,73 рубля за литр (+1,28 рубля).

На фоне ажиотажного спроса власти региона были вынуждены продлить ограничение на продажу горючего — не более 30 литров в одни руки. Мера действует до 15 июля. Несмотря на заверения губернатора Романа Бусаргина о достаточных запасах топлива, у саратовских заправок выстраиваются многочасовые очереди.

Ольга Сергеева