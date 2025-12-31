Саратовцам сообщили номер телефона «горячей линии» по неработающему транспорту

В Саратовской области работают круглосуточные «горячие линии» по вопросам транспорта.

Министерство транспорта региона напоминает жителям о возможности сообщить о проблемах в работе автобусов, троллейбусов и трамваев.

Основная круглосуточная линия ведомства: 8 (8452) 240-240.

Также обращения принимают по телефонам в муниципалитетах:

Саратов: 8 (8452) 28-69-48 (комитет по транспорту городской администрации).

Энгельсский район: 8 (8453) 56-81-81.

Балаково: 8-927-128-81-13.

Балашов: 8 (845-45) 4-65-02.

В министерстве отметили, что «горячие линии» действуют и в других муниципальных образованиях области.

Ольга Сергеева