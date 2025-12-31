Саратовцам сообщили номер телефона «горячей линии» по неработающему транспорту

В Саратовской области работают круглосуточные «горячие линии» по вопросам транспорта.
Министерство транспорта региона напоминает жителям о возможности сообщить о проблемах в работе автобусов, троллейбусов и трамваев.
Основная круглосуточная линия ведомства: 8 (8452) 240-240.
Также обращения принимают по телефонам в муниципалитетах:
Саратов: 8 (8452) 28-69-48 (комитет по транспорту городской администрации).
Энгельсский район: 8 (8453) 56-81-81.
Балаково: 8-927-128-81-13.
Балашов: 8 (845-45) 4-65-02.
В министерстве отметили, что «горячие линии» действуют и в других муниципальных образованиях области.
Ольга Сергеева