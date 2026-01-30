В спецоперации геройски погиб боец из Пугачевского района Лукьянов Николай

В субботу 31 января 2026 года в Пугачевском районе пройдут похороны участника специальной военной операции Николая Лукьянова.

Церемония прощания состоится в его родном селе Селезниха на улице Школьной, 8, и начнется в 12:00.

Администрация Пугачевского района выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив его героизм в защите Отечества.

Списки с погибшими саратовскими военными публикуются каждый день. Данные об общих потерях со стороны ВС РФ составляют в данный момент государственную тайну.

Ольга Сергеева