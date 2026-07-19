Саратовцам теперь грозят серьёзные штрафы за нарушения решений губернатора

В Саратовской области введена административная ответственность за несоблюдение распоряжений губернатора и решений оперативного штаба.

Соответствующий закон вступил в силу на территории региона. Документом устанавливаются штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за невыполнение обязательных требований, утверждённых главой региона и оперштабом.

Размер взысканий составляет:

для физических лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, при повторном нарушении — 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 100 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 300 тысяч рублей.

В числе возможных случаев применения закона — съёмка и распространение в открытых источниках материалов, касающихся работы средств противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов, если такие действия запрещены действующими распоряжениями.

В региональном правительстве отметили, что вводимые ограничения направлены на обеспечение безопасности жителей области.

Ольга Сергеева