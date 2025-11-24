Саратовцам вновь рассказали о грядущих налоговых изменениях-2026

Эксперты фонда «Общество и право» обсудили с бухгалтерами НКО грядущие налоговые изменения.

В Саратовской области по инициативе фонда «Общество и право» состоялась очередная встреча Клуба бухгалтеров некоммерческих организаций. Ключевой темой профессионального диалога стали предстоящие коррективы в фискальном законодательстве.

Специалисты детально разобрали нововведения и наиболее острые проблемы, с которыми некоммерческим структурам предстоит столкнуться уже в начале 2026 года. Отдельный акцент был сделан на тонкостях налогообложения для субъектов, использующих упрощенную систему (УСН).

В рамках мероприятия участникам представили комплексный аналитический обзор, содержащий рекомендации по исчислению обязательных платежей в новых условиях. Также бухгалтеры ознакомились с практическими механизмами, позволяющими оптимизировать учет и избежать типичных нарушений в свете ожидаемых поправок в закон.

Ольга Сергеева