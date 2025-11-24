В Саратовской области число дошколят за год сократилось на 3,5 тысячи

В детских садах Саратовской области в настоящий момент зарегистрировано 76 378 воспитанников.

По информации регионального министерства образования, 9 995 из общего числа проживают в сельской местности.

За год число дошкольников в регионе сократилось на 3 434 ребенка, поскольку в октябре 2024 года этот показатель составлял 79 812 человек.

На территории области функционирует 623 дошкольных образовательных учреждения, при этом 256 детских садов расположены в сельских населенных пунктах.

Ольга Сергеева