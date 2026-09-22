В Саратовской области потерпел крушение легкомоторный самолет

В Петровском районе легкомоторный самолёт зацепил ЛЭП и разбился: пилот не пострадал

В Петровском районе Саратовской области потерпело крушение легкомоторное воздушное судно. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, инцидент произошёл днём вблизи села Колки. Самолёт под управлением 64-летнего пилота при посадке столкнулся с линией электропередачи, после чего воздушное судно разбилось. Несмотря на крушение, пилот не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалистам предстоит выяснить, что именно привело к столкновению с ЛЭП и последующему падению самолёта.

Ольга Сергеева