Саратовцев четвёртый день «радует» незамерзающий фонтан кипятка во дворе

В Ленинском районе Саратова жители жалуются на потоп во дворе: горячая вода течёт здесь четвёртые сутки.

Инцидент произошёл во дворе дома № 1 по улице Уфимцева.

В Telegram-канале «Саратов Ленинский район» опубликована видеозапись с места событий. На кадрах видно, как из-под земли или из коммуникаций вытекает вода, а на припаркованных рядом автомобилях и элементах благоустройства образовались огромные наледи и сосульки.

«Четвёртый день течёт горячая вода. Вот такие сосульки выросли!» — описывает ситуацию автор видео, отмечая, что авария до сих пор не устранена.

Жители опасаются, что затянувшееся промедление может привести к ещё большему промерзанию грунта и разрушению отмостки здания.

