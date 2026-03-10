В Саратове с апреля приступают к масштабной реконструкции Городского парка имени Горького

Первый этап реконструкции оценили в 200 миллионов.

В областном центре начинается долгожданная реконструкция Городского парка культуры и отдыха имени А.М. Горького. Первый этап благоустроительных работ стартует 1 апреля и должен завершиться к концу августа 2026 года. На эти цели из бюджета направлено 200,3 миллиона рублей.

Как сообщили в администрации города, проект комплексного обновления парка затронет практически все ключевые зоны. План мероприятий включает несколько основных направлений.

Значительное внимание уделят инфраструктуре и экологии: предстоит модернизировать электросети и смонтировать современную автоматическую систему полива зеленых насаждений. Также запланированы работы по укреплению береговой линии и очистке дна Сталинского пруда, что должно улучшить состояние водоема.

Для комфорта посетителей реконструируют пешеходные дорожки, установят новые лавочки и урны. В парке появятся современные детские и спортивные зоны, включая качели, а также новый санитарный блок. Завершающим этапом станут масштабные работы по озеленению территории.

Ольга Сергеева