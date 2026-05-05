Саратовцев на бирже труда учат на специалистов по работе с нейросетями и трактористов

В Саратовской области 2,7 тыс. жителей зарегистрировались на программы профессионального обучения.

По данным регионального кадрового центра, заявки на обучение подали 2 700 человек. К занятиям уже приступили почти 700 учеников.

Наиболее востребованные направления: сварщик, тракторист, специалист по работе с нейросетями и искусственным интеллектом, а также мониторинг в системе управления качеством продукции. Всего доступно более 170 профессий.

Из общего числа заявок 2 162 поданы в рамках нацпроекта «Кадры», ещё 585 — по направлению службы занятости. Ранее сообщалось, что в Саратовской области работодатели ищут механизатора-тракториста с зарплатой до 210 тыс. рублей, главного специалиста ПТО, а также логиста по железнодорожным и мультимодальным перевозкам.

В регионе, как и в целом по стране, наблюдается тенденция дефицита кадров и, в то же время, низкие зарплатные предложения (в Саратовской области работодатели предлагают в среднем 50-70 тысяч рублей в месяц, причем, зачастую без реального соцпакета).

