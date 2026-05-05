В Саратове снесут ветхие хрущёвки 50-х годов постройки

В Ленинском районе Саратова снесут два расселённых аварийных дома за 3,9 млн рублей.

Администрация Ленинского района объявила конкурс на демонтаж двух многоквартирных зданий, признанных непригодными для проживания. Соответствующее извещение опубликовано 4 мая. На ликвидацию строений из местного бюджета выделено 3,885 миллиона рублей.

Сносу подлежат двухэтажные дома, расположенные по адресам: 2-й Телеграфный проезд, 9 (постройка 1956 года, площадь 365 кв. м) и улица Зеркальная, 1 (1959 года, площадь 283,2 кв. м). Аварийными их признали в 2018 и 2020 годах соответственно.

Подрядчик обязан оградить территории, вывезти строительный мусор и очистить участки. Работы планируется завершить до 30 июня 2026 года.

Отметим, что центр Саратова изобилует ветхими домами, среди которых немало памятников архитектуры. Все это создает неопрятный вид, а также угрозу для населения.

Ольга Сергеева