В Саратовской области с начала 2026 года выросло количество чиновников

Штат региональных чиновников и работников госучреждений в Саратовской области вырос по итогам первого квартала.

Согласно сведениям, опубликованным на официальном портале правительства региона, в январе–марте 2026 года в области зафиксировано увеличение численности государственных служащих и персонала областных учреждений.

По состоянию на 1 апреля 2026 года в регионе насчитывалось 2 473 сотрудника органов государственной власти и 80 784 работника государственных учреждений области. Для сравнения: на начало текущего года эти показатели составляли 2 448 и 78 744 человека соответственно.

Расходы на денежное содержание госслужащих за три месяца достигли 641 миллиона рублей. На заработную плату работников областных госучреждений было направлено 13,4 миллиарда рублей.

При этом ранее губернатор Роман Бусаргин подписал несколько постановлений, предусматривающих сокращение штатной численности государственных служащих в региональных ведомствах.

Судя по всему, после анализа численности чиновников их количество решено урезать минимум на 10%.

Ольга Сергеева