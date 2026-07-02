В Парке Победы увековечили память двухсот погибших бойцов в зоне СВО

В Саратове на плитах мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» появились имена двухсот военнослужащих.

Церемония прошла в Парке Победы и была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий.

Почтить память героев пришли чиновники, депутаты, ветераны и родственники погибших. После минуты молчания и воинского салюта участники возложили цветы к мемориалу. Директор саратовского музея истории СВО Наталья Речман отметила: «Всех объединяет скорбь, но это и гордость за наших ребят».

Родственники подходили к плитам, чтобы найти фамилии своих близких. Мероприятие завершилось шествием «Бессмертной роты» до Вечного огня. Предыдущая церемония занесения имен состоялась 6 мая, тогда также были увековечены двести бойцов.

Ольга Сергеева